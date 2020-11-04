Twitter пометил пост Трампа об итогах голосования как "спорный контент"

Публикацию действующего лидера США Дональда Трампа об итогах голосования на президентских выборах социальная сеть Twitter пометила как содержащую "спорный контент".

Публикацию действующего лидера США Дональда Трампа об итогах голосования на президентских выборах социальная сеть Twitter пометила как содержащую "спорный контент".

В тексте сообщения администрации социальной сети указано, что твит содержит "спорный контент". По мнению руководства Twitter, публикация может вводить в заблуждение на тему того, как можно поучаствовать в выборах или другом гражданском мероприятии.

Помимо этого, интернет-пользователи имеют возможность просмотреть исходный текст публикации, которую сделал Трамп, нажав на слово "посмотреть".

Ранее Трамп заявил, что сделает объявление позднее ночью.