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10:31   4 Ноября 2020
Политика

Трамп заявил о попытках лишить сограждан права на выражение воли на выборах

Трамп заявил о попытках лишить сограждан права на выражение воли на выборах

Американцев пытаются лишить права на выражение их воли. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп высказался о выборах в США. По мнению президента, группа людей пытается лишить его сограждан права на выражение воли на выборах. Американский лидер ранее написал в своем Twitter, что вырвался вперед и что у него пытаются "украсть" победу. Соперником Трампа является демократ Джо Байден.

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#сша #права #трамп

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