Трамп заявил о попытках лишить сограждан права на выражение воли на выборах

Американцев пытаются лишить права на выражение их воли. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Американцев пытаются лишить права на выражение их воли. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп высказался о выборах в США. По мнению президента, группа людей пытается лишить его сограждан права на выражение воли на выборах. Американский лидер ранее написал в своем Twitter, что вырвался вперед и что у него пытаются "украсть" победу. Соперником Трампа является демократ Джо Байден.