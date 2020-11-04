Трамп назвал предварительные итоги выборов феноменальными

Предварительные результаты президентских выборов феноменальные, а Республиканская партия побеждает, заявил глава США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Предварительные результаты президентских выборов феноменальные, а Республиканская партия побеждает, заявил глава США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Он отметил, что одерживает победу в штатах, где ранее не ожидал выиграть.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. За кресло главы государства борются кандидат от Демократической партии Джозеф Байден и действующий лидер страны Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Как сообщает телеканал CNN, по предварительным итогам Байден получил 215 голосов выборщиков, а Трамп — 171. По данным Bloomberg, демократ имеет 223 голоса, а республиканец — 212. Fox News располагает следующими данными: Байден — 237 голосов, Трамп — 213 голосов.