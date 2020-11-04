Байден поделился своими ожиданиями по результатам голосования выборщиков

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что имеет "хорошие ожидания" по голосам выборщиков в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что имеет "хорошие ожидания" по голосам выборщиков в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

В лидерской гонке на кону стоят еще 83 голоса выборщиков. Часть голосов уже подсчитана в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии, в Северной Каролине и Неваде. Для победы Байдену необходимо еще 32 голоса.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп пока набрал большинство голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Северная Каролина и Висконсин.

Ранее Трамп заявлял в Twitter, что у него пытаются "украсть выборы", передает телеканал "360".