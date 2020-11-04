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10:18   4 Ноября 2020
Общество

Завершился поиск пропавших после землетрясения в Турции

Завершился поиск пропавших после землетрясения в Турции

Поисково-спасательные операции завершились на шестой день после разрушительного землетрясения в турецкой провинции Измир.

Спасатели прекратили поисковые работы в районах 17 рухнувших на западе Турции домов. Об этом пишет местная газета Sabah. В ближайшее время начнется разбор обломков.

3 ноября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что из-под завалов в Измире извлечены тела 110 человек. По словам главы страны, травмы получили 1027 человек. Эрдоган пообещал, что поиск и спасение пропавших без вести будут продолжаться, пока из-под обломков не извлекут последнего человека.

Землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в Эгейском море 30 октября. Его толчки дошли до Греции и запада Турции.

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