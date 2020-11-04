Шерин: Великобритания пытается выставить РФ "государством-агрессором"

Депутат Госдумы Александр Шерин рассказал о попытках иностранных СМИ и военных кораблей Североатлантического альянса выставить Россию "государством-агрессором", передает ФАН.

Депутат Госдумы Александр Шерин рассказал о попытках иностранных СМИ и военных кораблей Североатлантического альянса выставить Россию "государством-агрессором", передает ФАН.

Британские эксперты из издания UK Defence Journal утверждают, что в 2018 году эсминец HMS Dragon якобы атаковали 17 самолетов ВМС РФ. Однако российская сторона утверждает, что истребители и бомбардировщики лишь сопровождали боевое судно. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и депутатом от ЛДПР Александр Шерин отмечает, что РФ на подобные высказывания не реагирует для защиты своих стратегических интересов.

"Сегодня РФ в глазах Великобритании и других стран будет выставляться как "государство-агрессор". Это нормальный подход со стороны наших западных конкурентов, которые не являются нам партнерами. Они будут стараться создать нам такой неблагоприятный имидж", - отметил Шерин.

Депутат Госдумы утверждает, что Россия должна эффективно реагировать на попытки военных кораблей Североатлантического альянса нарушать государственные границы, передает ФАН.