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10:02   4 Ноября 2020
Общество

Азербайджанская армия обстреляла город Шуши в Карабахе

Азербайджанская армия обстреляла город Шуши в Карабахе

Армия Азербайджана обстреляла город Шуши в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Единый армянский информцентр при Кабмине Армении со ссылкой на заявление Госслужбы чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В результате обстрела есть пострадавшие и множество разрушений. Как отмечается, обстрел происходил из тяжелых орудий.

Ранее армия Карабаха обнаружила и окружила диверсионную группу ВС Азербайджана в окрестностях города Шуши. Карабахская армия попыталась уничтожить азербайджанских бойцов.

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