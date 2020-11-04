Азербайджанская армия обстреляла город Шуши в Карабахе

Армия Азербайджана обстреляла город Шуши в Нагорном Карабахе.

Армия Азербайджана обстреляла город Шуши в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Единый армянский информцентр при Кабмине Армении со ссылкой на заявление Госслужбы чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В результате обстрела есть пострадавшие и множество разрушений. Как отмечается, обстрел происходил из тяжелых орудий.

Ранее армия Карабаха обнаружила и окружила диверсионную группу ВС Азербайджана в окрестностях города Шуши. Карабахская армия попыталась уничтожить азербайджанских бойцов.