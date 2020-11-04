10:00 4 Ноября 2020Политика
Потасовки между полицейскими и протестующими начались возле Белого дома
Столкновения между полицией и протестующими зафиксировали возле Белого дома.
Столкновения между полицией и протестующими зафиксировали возле Белого дома.
Правоохранителям противостояли представители движения Black Lives Matter, сообщает издание The Sun.
Инцидент произошел незадолго до закрытия участков на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне. Здание находится напротив Белого дома. В результате работы полиции задержан один человек.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. За лидерство сразились представитель республиканцев Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал американские выборы "постановочным шоу", передает телеканал "360".