Потасовки между полицейскими и протестующими начались возле Белого дома

Столкновения между полицией и протестующими зафиксировали возле Белого дома.

Столкновения между полицией и протестующими зафиксировали возле Белого дома.

Правоохранителям противостояли представители движения Black Lives Matter, сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел незадолго до закрытия участков на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне. Здание находится напротив Белого дома. В результате работы полиции задержан один человек.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. За лидерство сразились представитель республиканцев Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал американские выборы "постановочным шоу", передает телеканал "360".