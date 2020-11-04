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10:00   4 Ноября 2020
Политика

Потасовки между полицейскими и протестующими начались возле Белого дома

Потасовки между полицейскими и протестующими начались возле Белого дома

Столкновения между полицией и протестующими зафиксировали возле Белого дома.

Правоохранителям противостояли представители движения Black Lives Matter, сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел незадолго до закрытия участков на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне. Здание находится напротив Белого дома. В результате работы полиции задержан один человек.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. За лидерство сразились представитель республиканцев Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал американские выборы "постановочным шоу", передает телеканал "360".

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#сша #вашингтон #Black Lives Matter

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