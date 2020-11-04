Первый запуск спутников проекта "Сфера" может произойти в 2024 году

Спутники высокоорбитального сегмента проекта "Сфера" могут запустить в 2024 году, заявил директор департамента перспективных программ госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.

Спутники высокоорбитального сегмента проекта "Сфера" могут запустить в 2024 году, заявил директор департамента перспективных программ госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.

Первые пуски спутников начнутся в том случае, если в следующем году откроется финансирование неотложных работ. Это позволит "Роскосмосу" развернуть высокоорбитальный сегмент, подчеркнул Прохоров в беседе с "Русским космосом". Позднее займутся базой малых космических аппаратов.