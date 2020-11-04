В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19 в РФ

Период, когда следует ожидать снижение заболеваемости коронавирусом в России, назвал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Период, когда следует ожидать снижение заболеваемости коронавирусом в России, назвал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Суточный прирост новых случаев коронавируса к весне снизится до показателей, которые были прошлым летом, сообщил РИА Новости Горелов. При этом ситуация стабилизируется через некоторое время, считает он. Горелов подчеркнул, что длительность процесса во многом зависит от того, насколько люди будут ответственно соблюдать меры безопасности.

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