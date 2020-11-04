Выборы в США. Трамп заявил о своей победе. Онлайн-хроника

Прямо сейчас в США идет подсчет голосов после состоявшихся 3 ноября президентских выборов.

Прямо сейчас в США идет подсчет голосов после состоявшихся 3 ноября президентских выборов. Действующий президент Дональд Трамп претендует на второй срок и баллотируется от Республиканской партии. Его соперник — демократ Джо Байден, бывший вице-президент США при администрации экс-президента Барака Обамы. По настоянию Демпартии в этом году голосование проходило не только на участках, но и по почте (из-за пандемии), а потому спрогнозировать итоги будет сложнее, чем обычно.

11:00 — Кандидаты идут «нос к носу»: у Байдена 49,8% (66 763 617 голосов), у Трампа — 48,6% (65 110 080 голосов). Наиболее «нейтральным» штатом стала Невада — там демократ взял 50,3%, а республиканец 47,6%. Электоральный разрыв в остальных штатах на порядок выше.

10:50 — Судя по нашему опросу, читатели «Политики Сегодня» прогнозируют победу Трампа. Впрочем, такой исход весьма вероятен: по предварительным данным, Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где еще не подсчитаны голоса.

10:40 — В Китае подвели итоги голосования. Американцы, которые находятся в КНР, дружно поддержали Трампа: у него 270 голосов против 0 голосов у Байдена.

10:30 — Трамп выступил с обращением к нации. Он поблагодарил американцев и свою семью за поддержку, объявил о своей победе в штатах Джорджия, Пенсильвания и Северная Каролина (но официально подсчет голосов там еще не закончен). Также глава Белого дома намерен требовать остановки подсчета голосов по почте, считать которые планируют три дня — по словам Трампа, там «случайно могут найти голоса» за Байдена.

Юристы Трампа готовят иск в Верховный суд, чтобы тот вынес решение о легитимности продленной процедуры голосования в отдельных штатах. Так в Пенсильвании будут принимать избирательные бюллетени в течении трех дней после голосования, в Северной Каролине выборы «продлены» на девять дней.

«Мы взяли большинство голосов, но они [демократы, — прим.ред.] пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. Голосовать после закрытия участков нельзя!», — написал Трамп в Twitter.

10:20 — Президент Трамп выступит с заявлением в ближайшие минуты. Он сообщил в Twitter, что победил, а демократы пытаются «украсть выборы». Соцсеть, руководство которой поддерживает Байдена, уже отметила пост Трампа как «спорный контент». О своей победе заявляет и Байден.

«Результаты феноменальные, мы выигрываем», — написал Трамп.

По мере подсчета Трамп «добирает» все больше голосов и все ближе к Байдену. У республиканца 48,6% (64 420 414 голосов), у демократа — 49,8% (66 111 982 голоса). На стороне Трампа, конечно же, американский Юг, Север и Северо-восточный центр страны:

Штат Техас: 52,2% Трамп, 46,3% Байден

Штат Оклахома: 65,4% за Трампа, 32,3 за Байдена

Штат Луизиана: 58,5% у Трампа, 39,9% у Байдена

Штат Флорида: 51,3% Трамп, 47,9% Байден

Штат Кентуки: 62,6% за Трампа, 35,7% за Байдена

10:15 — Трамп сокращает разрыв с Байденом по числу голосов выборщиков. В США двухступенчатая система выборов, то есть непрямая демократия — голосов американских граждан недостаточно, свой выбор должны сделать и выборщики от каждого штата. 238 выборщиков на стороне Байдена и 213 проголосовали за Трампа.

10:00 — Судя по первым данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден — 49,9% (65 399 325 голосов). Традиционно, демократа больше всего поддерживают на Западе и Северо-западе США:

Штат Вашингтон: 61% за Байдена и 36,8% за Трампа

Штат Орегон: у Байдена 58,1%, у Трампа - 39,7%

Штат Калифорния: 66,4% Байден, 31,9% Трамп

Штат Нью-Мексико: Байден - 53,9% , Трамп - 43,9%

Штат Нью-Йорк: 55,1% за Байдена, 43,6% за Трампа

9:00 — На Аляске к 20:00 по местному времени закрылся последний избирательный участок в стране.