Выборы в США. Байден лидирует. Онлайн-хроника

Прямо сейчас в США идет подсчет голосов после состоявшихся 3 ноября президентских выборов.

Прямо сейчас в США идет подсчет голосов после состоявшихся 3 ноября президентских выборов. Действующий президент Дональд Трамп претендует на второй срок и баллотируется от Республиканской партии. Его соперник — демократ Джо Байден, бывший вице-президент США при администрации экс-президента Барака Обамы. По настоянию Демпартии в этом году голосование проходило не только на участках, но и по почте (из-за пандемии), а потому спрогнозировать итоги будет сложнее, чем обычно.

12:50 — Обработано почти 98% голосов. В штате Висконсин Байден обходит Трампа на 0,27% голосов — у республиканца 49,12%, у демократа 49,39%.

12:45 — В сети обсуждают инцидент, произошедший во время сегодняшнего выступления Байдена в штате Филадельфия. На встрече с избирателями кандидат пришел с внучкой, но по ошибке представил ее публике как своего давно умершего сына: «Это мой сын Бо Байден», — сказал демократ. Когда он понял, что оговорился, то поправился после секундной паузы — «Это моя внучка Натали». Но и здесь политик ошибся: рядом с ним была Финнеган Байден, дочь его сына Хантера.

12:30 — В штабе Байдена раскритиковали Трампа за намерение оспорить через Верховный суд продление голосования в некоторых штатах на 3–9 дней. Демократы заявляют, что Трамп «впервые в истории» пытается отнять избирательные права у американских граждан.

12:20 — Глава Минобороны Германии обеспокоена непредсказуемым исходом президентских выборов в США и прогнозирует конституционный кризис из-за жесткой поляризации американского общества.

«Битва за легитимность результата началась сейчас. Это очень взрывоопасная ситуация. Эксперты справедливо предупреждали о конституционном кризисе в США, и это должно нас очень обеспокоить», — заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью журналу ZDF.

12:15 — Открытый трансгендер впервые в истории США займет место в Сенате — это демократ Сара Макбрайд, представляющая штат Делавэр. Она проходила практику в Белом доме во время президентства Обамы, а позднее работала пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign.

Congratulations Madam Senator!! I cannot put into words just how proud and excited I am. It’s a new day in Delaware!! (For our non-DE friends, according to state law, Sarah officially became the sitting Senator for the 1st district at midnight). pic.twitter.com/tH0taXXiTr — Read T. Scott (@ReadTScott) November 4, 2020

11:50 — Почтовое голосование было не лучшей идеей — американская почта «потеряла» 300 000 бюллетеней, сообщает The Washington Post. Бюллетени были отправлены избирателями, но так и не дошли из почтовых отделений до пункта назначения — наблюдатели обеспокоены тем, что сотни тысяч голосов могут быть захвачены в почтовой системе для дальнейших фальсификаций. Причем явно не в пользу республиканцев.

11:40 — Байден увеличивает отрыв от Трампа. По последним подсчетам, у него 49,8% (67 259 933 голоса), у Трампа — 48,5% (65 516 495 голосов).

«Ни я, ни Дональд Трамп не можем объявлять победителя на этих выборах. Это дело избирателей», — пишет Байден в Twitter.

11:30 — Помимо президентских выборов в США идут кампании по избранию конгрессменов и сенаторов. Сенат, судя по данным Fox News, останется за республиканцами, а за Палату представителей еще идет борьба. Республиканец Стив Дейнс из Монтаны может переизбраться сенатором, победив губернатора штата, демократа Стива Буллока, что помешает Демпартии взять под контроль Сенат своим большинством. Сейчас республиканцы и демократы делят верхнюю палату Конгресса поровну — 47 на 47 мест.

11:20 — Губернатор Пенсильвании, где Байден отстает от Трампа примерно на 680 000 голосов, заявил, что в штате еще не посчитали более миллиона отправленных по почте бюллетеней. Почтовое голосование — идея демократов, и чаще всего таким образом голосуют сторонники Демпартии. После подсчета почтовых бюллетеней Байден может вырваться вперед в важном для республиканца штате.

11:15 — Победу Байдена в одном из ключевых штатов — Аризоне, — прогнозирует издание Associated Press. Аризона может дать демократу 11 голосов выборщиков, а если он возьмет еще и Висконсин с Мичиганом, то победа Байдену практически гарантирована. Но пока в обоих штатах Трамп лидирует: в Мичигане у него 53,2% голосов против 45,2% у Байдена, а в Висконсине республиканец имеет 51,1% против 47,4% у демократа.

11:00 — Кандидаты идут «нос к носу»: у Байдена 49,8% (66 763 617 голосов), у Трампа — 48,6% (65 110 080 голосов). Наиболее «нейтральным» штатом стала Невада — там демократ взял 50,3%, а республиканец 47,6%. Электоральный разрыв в остальных штатах на порядок выше.

10:50 — Судя по нашему опросу, читатели «Политики Сегодня» прогнозируют победу Трампа. Впрочем, такой исход весьма вероятен: по предварительным данным, Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где еще не подсчитаны голоса.

10:40 — В Китае подвели итоги голосования. Американцы, которые находятся в КНР, дружно поддержали Трампа: у него 270 голосов против 0 голосов у Байдена.

10:30 — Трамп выступил с обращением к нации. Он поблагодарил американцев и свою семью за поддержку, объявил о своей победе в штатах Джорджия, Пенсильвания и Северная Каролина (но официально подсчет голосов там еще не закончен). Также глава Белого дома намерен требовать остановки подсчета голосов по почте, считать которые планируют три дня — по словам Трампа, там «случайно могут найти голоса» за Байдена.

Юристы Трампа готовят иск в Верховный суд, чтобы тот вынес решение о легитимности продленной процедуры голосования в отдельных штатах. Так в Пенсильвании будут принимать избирательные бюллетени в течении трех дней после голосования, в Северной Каролине выборы «продлены» на девять дней.

«Мы взяли большинство голосов, но они [демократы, — прим.ред.] пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. Голосовать после закрытия участков нельзя!», — написал Трамп в Twitter.

10:20 — Президент Трамп выступит с заявлением в ближайшие минуты. Он сообщил в Twitter, что победил, а демократы пытаются «украсть выборы». Соцсеть, руководство которой поддерживает Байдена, уже отметила пост Трампа как «спорный контент». О своей победе заявляет и Байден.

«Результаты феноменальные, мы выигрываем», — написал Трамп.

По мере подсчета Трамп «добирает» все больше голосов и все ближе к Байдену. У республиканца 48,6% (64 420 414 голосов), у демократа — 49,8% (66 111 982 голоса). На стороне Трампа, конечно же, американский Юг, Север и Северо-восточный центр страны:

Штат Техас: 52,2% Трамп, 46,3% Байден

Штат Оклахома: 65,4% за Трампа, 32,3 за Байдена

Штат Луизиана: 58,5% у Трампа, 39,9% у Байдена

Штат Флорида: 51,3% Трамп, 47,9% Байден

Штат Кентуки: 62,6% за Трампа, 35,7% за Байдена

10:15 — Трамп сокращает разрыв с Байденом по числу голосов выборщиков. В США двухступенчатая система выборов, то есть непрямая демократия — голосов американских граждан недостаточно, свой выбор должны сделать и выборщики от каждого штата. 238 выборщиков на стороне Байдена и 213 проголосовали за Трампа.

10:00 — Судя по первым данным, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден — 49,9% (65 399 325 голосов). Традиционно, демократа больше всего поддерживают на Западе и Северо-западе США:

Штат Вашингтон: 61% за Байдена и 36,8% за Трампа

Штат Орегон: у Байдена 58,1%, у Трампа - 39,7%

Штат Калифорния: 66,4% Байден, 31,9% Трамп

Штат Нью-Мексико: Байден - 53,9% , Трамп - 43,9%

Штат Нью-Йорк: 55,1% за Байдена, 43,6% за Трампа

9:00 — На Аляске к 20:00 по местному времени закрылся последний избирательный участок в стране.