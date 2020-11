Выборы в США. Байден лидирует. Онлайн-хроника

Прямо сейчас в США идет подсчет голосов после состоявшихся 3 ноября президентских выборов.

Прямо сейчас в США идет подсчет голосов после состоявшихся 3 ноября президентских выборов. Действующий президент Дональд Трамп претендует на второй срок и баллотируется от Республиканской партии. Его соперник — демократ Джо Байден, бывший вице-президент США при администрации экс-президента Барака Обамы. По настоянию Демпартии в этом году голосование проходило не только на участках, но и по почте (из-за пандемии), а потому спрогнозировать итоги будет сложнее, чем обычно.

12:50 — Обработано почти 98% голосов. В штате Висконсин Байден обходит Трампа на 0,27% голосов — у республиканца 49,12%, у демократа 49,39%.

12:45 — В сети обсуждают инцидент, произошедший во время сегодняшнего выступления Байдена в штате Филадельфия. На встрече с избирателями кандидат пришел с внучкой, но по ошибке представил ее публике как своего давно умершего сына: «Это мой сын Бо Байден», — сказал демократ. Когда он понял, что оговорился, то поправился после секундной паузы — «Это моя внучка Натали». Но и здесь политик ошибся: рядом с ним была Финнеган Байден, дочь его сына Хантера.

12:30 — В штабе Байдена раскритиковали Трампа за намерение оспорить через Верховный суд продление голосования в некоторых штатах на 3–9 дней. Демократы заявляют, что Трамп «впервые в истории» пытается отнять избирательные права у американских граждан.

12:20 — Глава Минобороны Германии обеспокоена непредсказуемым исходом президентских выборов в США и прогнозирует конституционный кризис из-за жесткой поляризации американского общества.

12:15 — Открытый трансгендер впервые в истории США займет место в Сенате — это демократ Сара Макбрайд, представляющая штат Делавэр. Она проходила практику в Белом доме во время президентства Обамы, а позднее работала пресс-секретарем фонда Human Rights Campaign.

Congratulations Madam Senator!! I cannot put into words just how proud and excited I am. It’s a new day in Delaware!! (For our non-DE friends, according to state law, Sarah officially became the sitting Senator for the 1st district at midnight). pic.twitter.com/tH0taXXiTr