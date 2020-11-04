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9:32   4 Ноября 2020
Политика

Байден перехватил преимущество на выборах главы США в штате Невада

Байден перехватил преимущество на выборах главы США в штате Невада

Кандидат на президентских выборах в США от Демократической партии Джо Байден перехватил преимущество в колеблющемся штате Невада, пишет Fox News.

Победа в этом американском штате принесет кандидату на президентских выборах в США 6 голосов выборщиков.

Ранее телеканал сообщил, что кандидат в лидеры США выбивается вперед в штате Флорида.

Сейчас в Соединенных Штатах проходят выборы нового главы государства.

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