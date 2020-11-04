9:32 4 Ноября 2020Политика
Байден перехватил преимущество на выборах главы США в штате Невада
Кандидат на президентских выборах в США от Демократической партии Джо Байден перехватил преимущество в колеблющемся штате Невада, пишет Fox News.
Кандидат на президентских выборах в США от Демократической партии Джо Байден перехватил преимущество в колеблющемся штате Невада, пишет Fox News.
Победа в этом американском штате принесет кандидату на президентских выборах в США 6 голосов выборщиков.
Ранее телеканал сообщил, что кандидат в лидеры США выбивается вперед в штате Флорида.
Сейчас в Соединенных Штатах проходят выборы нового главы государства.