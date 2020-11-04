Штат Монтана отдал большинство голосов за Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп обошел кандидата в президенты Джо Байдена в штате Монтана.

Действующий президент США Дональд Трамп обошел кандидата в президенты Джо Байдена в штате Монтана.

СМИ сообщили о победе действующего президента США Дональда Трампа над своим оппонентом Джо Байденом по результатам подсчетов голосов в штате Монтана. Данные отражает подсчет больше 50% голосов.

Трамп набрал больше 49% процентов, а Байдену досталось 45%.