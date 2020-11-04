Трамп заявил о попытке украсть у него победу

Кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп заявил, что сможет победить в лидерской гонке.

Кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп заявил, что сможет победить в лидерской гонке.

По его мнению, "они пытаются украсть выборы" у Трампа. Кандидат от республиканцев сообщил на своей странице в Twitter, что не позволит свершиться подобному действию.

"Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть [победу на] выборах. Мы никогда не позволим им сделать это", — написал Дональд Трамп.

Twitter пометил слова Трампа как спорный контент, который поможет ввести в заблуждение граждан насчет способов участия в выборах. Социальная сеть ограничил возможность комментировать заявление и ретвитить высказывание.