Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:29   4 Ноября 2020
Политика

Трамп заявил о попытке украсть у него победу

Трамп заявил о попытке украсть у него победу

Кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп заявил, что сможет победить в лидерской гонке.

По его мнению, "они пытаются украсть выборы" у Трампа. Кандидат от республиканцев сообщил на своей странице в Twitter, что не позволит свершиться подобному действию.

"Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть [победу на] выборах. Мы никогда не позволим им сделать это", — написал Дональд Трамп.

Twitter пометил слова Трампа как спорный контент, который поможет ввести в заблуждение граждан насчет способов участия в выборах. Социальная сеть ограничил возможность комментировать заявление и ретвитить высказывание.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #выборы #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров