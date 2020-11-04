Трамп сообщил, что ночью собирается сделать заявление

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп рассказал, что сделает заявление ночью по времени Восточного побережья США.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Дональд Трамп рассказал, что сделает заявление ночью по времени Восточного побережья США.

Дональд Трамп отметил, что уверен в своей победе.

"Большая победа!", — написал республиканец на своей странице в Twitter.

Он считает, что демократы пытаются "украсть выборы". Трамп рассказал, что не позволит этого сделать. По мнению кандидата, нельзя отдать голоса после закрытия участков.

Ранее кандидат от Демократической партии Джозеф Байден заявлял, что находится на пути к победе. Он подчеркнул, что претенденты на президентское кресло не должны оглашать результаты гонки, передает телеканал "360".