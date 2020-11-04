Трамп вырвался вперед в штате Аляска

Действующий президент США Дональд Трамп стал лидером в штате Аляска. Такой прогноз сделали американские СМИ.

Действующий президент США Дональд Трамп стал лидером в штате Аляска. Такой прогноз сделали американские СМИ.

Американская телерадиокомпания CBS обратила внимание на лидирующую позицию Трампа в штате Аляска, которую называют "республиканской". Дональд Трамп набрал три голоса избирателей, говорится в сообщении. Американский лидер ранее заявил о "большой победе" на президентских выборах в своих соцсетях.