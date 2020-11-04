Голосование на выборах главы США завершилось

Избирательный участок в населенном пункте Адъяк на Алеутских островах закрылся последним. В США завершилось голосование на президентских выборах.

Избирательный участок в населенном пункте Адъяк на Алеутских островах закрылся последним. В США завершилось голосование на президентских выборах.

Уточняется, что во вторник в 20:00 по местному времени закрылся участок в поселке Адъяк, находящегося в самом западном населенном пункте США, население которого составляет 300 человек.

По предварительным подсчетам телекомпании CNN, кандидат на президентских выборах в США от Демократической партии Джо Байден получил 215 голосов избирателей, а действующий лидер страны Дональд Трамп — 165.