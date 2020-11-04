Байден сделал первое заявление по выборам президента США

Нужно еще подождать, но мы на пути к победе. Об этом заявил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Нужно еще подождать, но мы на пути к победе. Об этом заявил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Байден в ходе выступления заявил, что никто не знает сколько пройдет времени до получения окончательных результатов выборов. Он отметил, что результаты очень хорошие. Байден подчеркнул, что готов выиграть выборы.

Джозеф Байден рассказал, что его очень поддержала явка в ходе голосования по почте. Отмечается, что ожидается тяжелая работа по подсчету голосов. По последним данным Fox, Байден набрал 237 голосов выборщиков, а Дональд Трамп получил 213 голосов выборщиков.