Главврача махачкалинской больницы Малаева отстранили от должности

Главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев был снят с должности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана в своем аккаунте в Instagram.

Главный врач городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев был снят с должности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана в своем аккаунте в Instagram.

В министерстве сообщили, что врач был отстранен от своей должности после постановления региональной прокуратуры. Отмечается, что Малаев уже имел три выговора из-за некачественного исполнения обязанностей.

Пресс-служба минздрава Махачкалы рассказала, что после проверки были выявлены нарушения, когда пациенты больницы направлялись медицинский центр, аффилированную с именем Хаджимурада Малаева. Отмечается, что проверка деятельности главврача продолжается. Малаев ранее был отмечен медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую утвердил президент РФ.