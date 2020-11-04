Колеблющийся штат Огайо покорился Трампу на выборах президента США

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп сумел заручиться поддержкой выборщиков штата Огайо, который считается одним из "колеблющихся". Такой прогноз дал телеканал Fox News.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп сумел заручиться поддержкой выборщиков штата Огайо, который считается одним из "колеблющихся". Такой прогноз дал телеканал Fox News.

Жители Огайо не имеют традиционных политических пристрастий. На победу здесь могут рассчитывать как демократы, так и республиканцы. Трампу после обработки 94% бюллетеней удалось получить здесь 53,4% голосов избирателей. Демократу Джо Байдену – 45,2% голосов.

Победа в этом штате дает 18 голосов выборщиков. Чтобы стать президентом США, требуется собрать 270 голосов.

Британский предприниматель, по данным телеканала "360", уверен в победе Трампа. Он поставил на него пять миллионов долларов.