Эксперт заявил, что Трамп не примет поражение до подсчета последнего голоса

Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения до окончания подсчета всех голосов. Об этом заявил профессор Фуданьского университета Шэнь И.

Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения до окончания подсчета всех голосов. Об этом заявил профессор Фуданьского университета Шэнь И.

Эксперт считает, что результаты выборов будут известны не быстро. По его словам, у Трампа очень сильная поддержка избирателей, но по опросам общественного мнения лидирует Байден. Он также отметил, что итоги прошлых выборов президента США сильно отличаются от опросов общественного мнения.

Шэнь И заявил, что объявление результатов с любой стороны до их официальной публикации может привести к многочисленным беспорядкам на улицах городов США. Эксперт уверен, что такого исхода событий не хотят ни штаб Байдена, ни Трампа.