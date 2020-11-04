Больше половины бюллетеней подсчитали в ключевых регионах США

Напряженная борьба за пост президента США продолжается, в некоторых штатах уже подсчитано больше половины бюллетеней.

Напряженная борьба за пост президента США продолжается, в некоторых штатах уже подсчитано больше половины бюллетеней.

Противостояния кандидата от республиканцев Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена продолжается. Сейчас уже подсчитано больше половины бюллетеней (с числом выборщиков):

Трампу, по информации Fox News, удалось победить в ключевых штатах Техас и Флорида. В Джорджии (16) действующий президент набрал 56,2% голосов, а Джо Байден 42,6%, подсчитано 51%. В Северной Каролине (15) за Трампа проголосовали 49,3%, а за кандидата от демократов 49,5%, подсчитано 87%. В штате Огайо (18) Трампу отдали 50,5% голосов, Байдену — 48,1%, подсчитано 74%.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что результаты выборов станут известны 4 ноября вечером. Он сообщил, что не подготовил ни победную речь, ни речь для поражения. Однако он не готов пережить поражение.