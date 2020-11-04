Трамп сократил отставание от Байдена на голосовании после победы в Техасе

Президент США Дональд Трамп одерживает победу в штате Техас с 38 выборщиками. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Президент США Дональд Трамп одерживает победу в штате Техас с 38 выборщиками. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По статистике, ни один кандидат от республиканцев за последние 40 лет не побеждал в президентских выборах, если не лидировал по голосам в данном штате. Изначально ситуация в Техасе сенсационно складывалась в пользу демократа Джо Байдена, однако со временем лидерство перешло нынешнему главе Белого дома.

Победа в Техасе позволила значительно сократить отставание Трампа по числу выборщиков. Подсчет голосов в остальных штатах продолжается.