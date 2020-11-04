Трамп на выборах президента США лидирует во многих неопределившихся штатах

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп лидирует в большинстве неопределившихся штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп лидирует в большинстве неопределившихся штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально Трамп стартовал с более слабой позиции. Согласно прогнозам американских СМИ, он мог получить 125 выборщиков против 216 у кандидата от демократов Джо Байдена. Для победы на выборах нужно получить 270 голосов.

Ранее телеканал "360" со ссылкой на американские СМИ сообщал, что в Нью-Йорке зафиксировали несколько случаев, когда на выборах проголосовали от имени умерших граждан США.

Неопределившийся (колеблющийся) штат — штат, где накануне выборов наблюдается приблизительно одинаковый уровень популярности кандидатов.