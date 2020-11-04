Fox News: Байден одержал победу в трех штатах Западного побережья США

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден победил Дональда Трампа во всех трех штатах Западного побережья по голосам выборщиков. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден победил Дональда Трампа во всех трех штатах Западного побережья по голосам выборщиков. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Байден ожидаемо выиграл в крупнейшем штате Калифорнии, Там за кандидата от демократов проголосовало 55 выборщиков. В штате Вашингтон 12 выборщиков отдали свой голос за Байдена. В Орегоне, по данным издания, Байдена поддержали семеро выборщиков.

Fox News сообщило, что Байден уже набрал 207 голосов выборщиков, а Трамп лишь 148. По данным CNN, у Байдена 192 голоса выборщиков, у Трампа 108. Президентом США станет кандидат, который получит 270 голосов от выборщиков.