Трамп победил на выборах президента в ключевом штате Флорида

Действующий американский лидер Дональд Трамп одержал победу на выборах президента в ключевом штате Флорида с 29 выборщиками. Об этом сообщает телеканал Fox.

Действующий американский лидер Дональд Трамп одержал победу на выборах президента в ключевом штате Флорида с 29 выборщиками. Об этом сообщает телеканал Fox.

Трамп во время первых своих выборах президента США в 2016 году обошел соперницу Хилари Клинтон во Флориде всего на 1,2 пункта. Флорида является крупнейшим и важным на голосовании штатом.

В предвыборном штабе демократа Джо Байдена ранее заявляли, что их кандидат может победить и без голосов Флориды и еще одного крупного штата Пенсильвании. Такая уверенность связана с большим количеством проголосовавших досрочно, передает телеканал "360".