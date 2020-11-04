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7:23   4 Ноября 2020
Политика

Трамп победил на выборах президента в ключевом штате Флорида

Трамп победил на выборах президента в ключевом штате Флорида

Действующий американский лидер Дональд Трамп одержал победу на выборах президента в ключевом штате Флорида с 29 выборщиками. Об этом сообщает телеканал Fox.

Трамп во время первых своих выборах президента США в 2016 году обошел соперницу Хилари Клинтон во Флориде всего на 1,2 пункта. Флорида является крупнейшим и важным на голосовании штатом.

В предвыборном штабе демократа Джо Байдена ранее заявляли, что их кандидат может победить и без голосов Флориды и еще одного крупного штата Пенсильвании. Такая уверенность связана с большим количеством проголосовавших досрочно, передает телеканал "360".

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#дональд трамп #сша #флорида #выборы президента

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