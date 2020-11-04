Нарколог объяснил негативное влияние алкоголя на протекание COVID-19

Употребление алкогольных напитков при коронавирусе может изменить форму течения болезни. Об этом заявил врач-нарколог Руслан Исаев в эфире радио Sputnik.

Употребление алкогольных напитков при коронавирусе может изменить форму течения болезни. Об этом заявил врач-нарколог Руслан Исаев в эфире радио Sputnik.

Специалист заявил, что если человек болеет коронавирусом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести данную форму в среднее или тяжелое течение болезни. По его словам, смешение алкоголя с используемыми в лечении препаратами может привести к тяжелым последствиям.

Нарколог отметил, что многие лекарства, которые используются при лечении коронавируса, несовместимы с алкоголем. Врач подчеркнул, что речь идет об антибиотиках, а также об антикоагулянтах — препаратах, которые способствуют образованию тромбов.

Исаев отметил, что во время болезни может сработать защитная реакция организма — с ухудшением состояния пропадет желание выпить.