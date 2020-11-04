Онищенко перечислил опасные места для "незаметного" заражения коронавирусом

Коронавирус можно подхватить в неожиданных местах. Где стоит быть осторожнее в период пандемии, рассказал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Коронавирус можно подхватить в неожиданных местах. Где стоит быть осторожнее в период пандемии, рассказал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

В первую очередь опасность представляет метро в час пик. Шансы заразиться в такой обстановке возрастают, поэтому нужно обязательно носить маску, пояснил Онищенко в интервью "Вечерней Москве".

Он также указал на опасность лифтов. По словам депутата, лучше воспользоваться лестницей. Также нежелательно находиться на эскалаторах и в вагонах старых поездов, где нет автоматической системы проветривания. Для жителей коммунальных квартир опасность представляют кухни, где создается скопление людей.

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