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5:42   4 Ноября 2020
Политика

Трамп лидирует в ключевых штатах на выборах президента США

Трамп лидирует в ключевых штатах на выборах президента США

Действующий американский лидер Дональд Трамп лидирует в ключевых штатах Мичиган, Висконсин и Миннесота на выборах президента США.

Частичные результаты обработки голосов показывают, что Трамп лидирует и в Луизиане. Во всех этих штатах большое количество выборщиков. Также увеличивает отрыв американский лидер и во Флориде, где 29 выборщиков.

Постепенно обходит демократа Джо Байдена Трамп и в Техасе. Между ними разрыв в 0,3% в пользу республиканца. Также действующий американский лидер лидирует по количеству проголосовавших за него.

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#дональд трамп #сша #выборы президента

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