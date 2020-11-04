Трамп лидирует в ключевых штатах на выборах президента США

Действующий американский лидер Дональд Трамп лидирует в ключевых штатах Мичиган, Висконсин и Миннесота на выборах президента США.

Действующий американский лидер Дональд Трамп лидирует в ключевых штатах Мичиган, Висконсин и Миннесота на выборах президента США.

Частичные результаты обработки голосов показывают, что Трамп лидирует и в Луизиане. Во всех этих штатах большое количество выборщиков. Также увеличивает отрыв американский лидер и во Флориде, где 29 выборщиков.

Постепенно обходит демократа Джо Байдена Трамп и в Техасе. Между ними разрыв в 0,3% в пользу республиканца. Также действующий американский лидер лидирует по количеству проголосовавших за него.