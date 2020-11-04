Трамп постепенно сокращает разрыв с Байденом по голосам выборщиков

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп на выборах президента США набирает 92 голоса выборщиков. Об этом сообщает RT.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп на выборах президента США набирает 92 голоса выборщиков. Об этом сообщает RT.

Данные телеканала на 05:00 по Москве свидетельствуют, что по итогам голосования в 25 штатах из 51 кандидат от Демократической партии США Джо Байден набирает 119 голосов выборщиков. При этом Трамп набирает 92 голоса.

Таким образом, Трамп постепенно сокращает разрыв.

Избирательные комиссии в США подводят итоги выборов, прошедших 3 ноября. Кроме президента США, по их результатам будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также местные органы власти.