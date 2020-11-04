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5:17   4 Ноября 2020
Политика

Трамп постепенно сокращает разрыв с Байденом по голосам выборщиков

Трамп постепенно сокращает разрыв с Байденом по голосам выборщиков

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп на выборах президента США набирает 92 голоса выборщиков. Об этом сообщает RT.

Данные телеканала на 05:00 по Москве свидетельствуют, что по итогам голосования в 25 штатах из 51 кандидат от Демократической партии США Джо Байден набирает 119 голосов выборщиков. При этом Трамп набирает 92 голоса.

Таким образом, Трамп постепенно сокращает разрыв.

Избирательные комиссии в США подводят итоги выборов, прошедших 3 ноября. Кроме президента США, по их результатам будут избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также местные органы власти.

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