Fox сообщил о большей поддержке Байдена в ходе выборов в США

Уже 91 выборщик отдал свой голос в пользу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом сообщили в Fox.

Уже 91 выборщик отдал свой голос в пользу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом сообщили в Fox.

Отмечается, что за действующего президента США Дональда Трампа отдано 73 голоса. Издание напоминает, что для победы в выборах президента США необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

По данным The New York Times, Байден лидирует в штате Техас, который является одним из оплотов Республиканской партии. По данным Fox, Трамп одерживает победу в штате Западная Вирджиния, в котором с 2000 года побеждают республиканцы.