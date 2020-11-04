Слова Эрдогана о "безопасности" в городах Европы оказались пророческими

Города Европы превращаются в "передовую" мировой войны с терроризмом. Об этом в колонке на ФАН рассказал руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Города Европы превращаются в "передовую" мировой войны с терроризмом. Об этом в колонке на ФАН рассказал руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Одной из "горячих точек" недавно стала Вена. Здесь 2 ноября террористы на улице города расстреляли прохожих. На следующий день инцидент произошел на центральном вокзале нидерландского Утрехта. Пассажирам поезда угрожал неизвестный мужчина. Полиции пришлось оцепить здание вокзала.

Ранее от действий террористов пострадали жители Парижа и Ниццы. События в Вене и Утрехте, по мнению Комиссара Яррика, являются "продолжением развернувшейся борьбы с европейским укладом жизни". Ее ведут боевики, которых оскорбили карикатуры на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo. Масла в огонь подлил президент Франции Эммануэль Макрон, начав заигрываться с антиисламской риторикой.

"Если Европа и дальше пойдет по этому пути, ни один европеец в любой части мира не сможет безопасно ходить по улицам", — оценил происходящее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер сделал это заявление за несколько недель до теракта в Вене и инцидента в Утрехте. Эксперты считают его слова "пророческими". Комиссар Яррик отметил, что в этом предзнаменовании содержится суть новой террористической волны в Старом Свете. Боевики, науськанные "новой Османской империей", объявляют войну Европе.