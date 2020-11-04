Байден обгоняет Трампа по числу голосов выборщиков

Демократ Джо Байден обгоняет республиканца Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. Он лидирует после обработки бюллетеней в 16 штатах.

Демократ Джо Байден обгоняет республиканца Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. Он лидирует после обработки бюллетеней в 16 штатах.

По состоянию на четыре утра по московскому времени Байден имеет в своем активе 85 голосов выборщиков. У Трампа их пока только 55. Для победы на президентских выборах нужно набрать 270 голосов выборщиков.

Выборы в США начались 3 ноября. Досрочно проголосовали, по данным телеканала "360", более 100 миллионов человек. Всего в Соединенных Штатах правом голоса обладают около 240 миллионов человек.