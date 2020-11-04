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4:24   4 Ноября 2020
Политика

Байден обгоняет Трампа по числу голосов выборщиков

Байден обгоняет Трампа по числу голосов выборщиков

Демократ Джо Байден обгоняет республиканца Дональда Трампа по числу голосов выборщиков. Он лидирует после обработки бюллетеней в 16 штатах.

По состоянию на четыре утра по московскому времени Байден имеет в своем активе 85 голосов выборщиков. У Трампа их пока только 55. Для победы на президентских выборах нужно набрать 270 голосов выборщиков.

Выборы в США начались 3 ноября. Досрочно проголосовали, по данным телеканала "360", более 100 миллионов человек. Всего в Соединенных Штатах правом голоса обладают около 240 миллионов человек.

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#байден #трамп #выборы в сша

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