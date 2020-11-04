NYT: Джо Байден получил на выборах в США 16 голосов выборщиков, Трамп — 13

Кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует на выборах в США. Об этом сообщает New York Times.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует на выборах в США. Об этом сообщает New York Times.

Согласно прогнозу газеты, демократу досталось 16 голосов выборщиков. Действующий президент США и кандидат от республиканцев набирает 13 голосов.

Избирательные участки закрылись в девяти штатах. Байден лидирует в штатах Вермонт и Вирджиния, Трамп — в Кентукки и Западной Вирджинии.

Предыдущие выборы США прошли в 2016 году. Проведенный за сутки до выборов опрос показал, что 47% избирателей поддерживали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Однако на выборах победил республиканец Трамп.