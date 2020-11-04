The Economic Times: Индия надеется на эффективную российскую вакцину

Индия занимается поиском эффективной вакцины от COVID-19 и рассматривает российский препарат «Спутник V» в качестве наиболее подходящего варианта. Об этом пишет индийское издание The Economic Times.

Индия занимается поиском эффективной вакцины от COVID-19 и рассматривает российский препарат «Спутник V» в качестве наиболее подходящего варианта. Об этом пишет индийское издание The Economic Times.

«Генеральный контролер лекарственных средств Индии разрешил Dr. Reddy's и РФПИ провести в стране адаптивную фазы II и III клинических испытаний вакцины «Спутник V» на людях», — сообщает издание, отмечая, что, по мнению экспертов, для Индии это может стать хорошей возможностью одной из первых получить вакцину от коронавируса.

Индийские ученые выступают именно за использование российского «Спутника», несмотря на то, что в мире испытания проходят много вакцин от COVID-19.

Российская вакцина основана на платформе векторов аденовирусов человека, доказавшей свою эффективность и безопасность в течение последних десятилетий. А создавший ее Институт имени Гамалеи ранее стал разработчиком эффективной вакцины от лихорадки Эбола, основанной на той же платформе, напоминает издание.

Как показали клинические испытания, уровень антител в крови людей, привившихся российской вакциной, в 1,5 раза превышает уровень антител в крови людей, переболевших коронавирусом.

«Она также позволяет создать Т-клеточный ответ и полноценный иммунный ответ, поскольку антитела и клеточно-опосредованный иммунный ответ необходимы, чтобы заблокировать проникновение вируса в клетку. Уровень иммунного ответа достаточен, чтобы отреагировать на любую дозу COVID-19», — приводит издание слова старшего микробиолога и научного сотрудника Дхирендры Кумар.

При этом доктор Амир Уллах Хан – экономист при правительстве индийского штата Телингана – напоминает, что средства, вложенные в получение эффективной вакцины, снижают нагрузку на здравоохранение. А это значит, что все страны заинтересованы в ускорении процесса регистрации действующей российской вакцины «Спутник-V». Тем более, что Россия и сама предпринимает шаги, направленные на то, чтобы ее вакцина стала доступна для разных стран мира. В частности, Россия позаботилась о ранней подаче заявки во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на предварительную регистрацию вакцины.

«Недавний шаг России по подаче заявки в ВОЗ на раннюю предварительную квалификацию и регистрацию вакцины обеспечит быструю доступность вакцины для всего мира», — заявил доктор Гаджендра Сингх.

Напомним, в сентябре уважаемый во всем мире медицинский журнал Lancet опубликовал результаты исследования, подтвердившего эффективность и безопасность российской вакцины «Спутник V».

Вопрос появления первой в мире эффективной вакцины от коронавируса, которая бы успешно прошла все этапы испытаний, становится все более острым по мере того как число случаев заражения вирусом COVID-19 растет в геометрической прогрессии.

За одну только последнюю неделю с 26 октября по 2 ноября число заболевших во всем мире увеличилось на 3,3 миллиона человек. Всего же, по данным ВОЗ, с начала эпидемии к 1 ноября в мире было зафиксировано порядка 46 миллионов случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом 1,2 миллиона заболевших скончались.