Трамп лидирует в штате Флорида после подсчета 3% голосов

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Флорида. Здесь подсчитали 3% голосов.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует в штате Флорида. Здесь подсчитали 3% голосов.

Флорида считается одним из колеблющихся штатов. Ни один из кандидатов здесь не имеет явного преимущества. Трамп после подсчета 3% голосов набирает во Флориде 54,8%.

В предвыборном штабе Джо Байдена, по данным телеканала "360", заявили, что кандидат от демократов победит даже в том случае, если во Флориде его обойдет действующий президент США. Байден, по мнению представителей Демократической партии, может рассчитывать на поддержку 270 выборщиков.