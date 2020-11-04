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3:08   4 Ноября 2020
Политика

Представитель Байдена уверена в победе из-за досрочного голосования

Представитель Байдена уверена в победе из-за досрочного голосования

Кандидат в президенты Джозеф Байден сможет победить даже без голосов Флориды и Пенсильвании. Об этом заявила менеджер предвыборной кампании демократа Джен О’Мэлли Диллон Fox News.

Джен О’Мэлли Диллон рассказала, что Байден фактически получил голоса участников голосования, которые смогут обеспечить его победу в президентских выборах. На последних выборах президента США Трамп смог обогнать Хиллари Клинтон в Пенсильвании впервые среди республиканцев с 1988 года.

Всеобщие выборы в США проходят 3 ноября. Кроме выборов главы государства, в стране проходят голосования в местные органы власти и на пост губернаторов 13 штатов.

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#сша #выборы #байден

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