Погребинский: все, кто проголосует за роспуск КСУ, станут преступниками

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда свидетельствует о «дремучей безграмотности и тупости» главы государства.

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда свидетельствует о «дремучей безграмотности и тупости» главы государства.

Об этом заявил директор Киевского центра политический исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя реакцию украинского президента на решение КСУ признать несоответствующими Конституции страны значительную часть недавно принятого закона «О предотвращении коррупции».

Ранее Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной рады законопроект о роспуске судейского состава Конституционного суда Украины, несмотря на то, что подобные инициативы, согласно Конституции страны, не входят в полномочия главы государства и парламента.

«Решение последней инстанции Конституционного суда даже комментировать нельзя, его нужно сразу исполнять, а потом уже писать предложения в КСУ, чтобы они сами внесли изменения в свои решения», — напомнил Михаил Погребинский, комментируя действия президента в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, бывший президент Украины Петр Порошенко соревнуется с действующим главой государства Владимиром Зеленским в том, кто из них больший друг США. Порошенко пытается убедить американское посольство в том, что Зеленский, также, как и глава его офиса Андрей Ермак, является «шпионом Москвы».

А Зеленский со своей стороны наоборот доказывает американцам, что это Порошенко сторонник Москвы, и именно его люди в Конституционном суде принимают решения, противоречащие интересам США и Евросоюза.

«В этом есть доля истины, потому что истерика, которую президент страны устроил по поводу этого решения, говорит о том, что его зажали в угол», — отмечает украинский политолог.

Погребинский напомнил, что до последнего времени расхожее мнение, что все решения КСУ принимаются только с разрешения главы государства, соответствовало действительности. И поэтому теперь Зеленскому приходится «выпрыгивать из штанов», доказывая, что в решении Конституционного суда, затрагивающем интересы Штатов, виновен не он, а «люди Порошенко».

Президенту будет трудно убедить Верховную раду проголосовать за его законопроект о роспуске КСУ, считает эксперт. Даже депутаты от партии власти «Слуга народа» не хотят отдавать за него свой голос. Тем более, что все, кто проголосует за этот закон, автоматически станут уголовными преступниками и после смены власти их можно будет привлечь к ответственности за нарушение Конституции.

«Если же Зеленскому удастся набрать нужное количество голосов, то будет скандал. Это будет дальнейший процесс делегитимизации нашего президента», — подчеркнул Погребинский.

В заключение своих рассуждений Михаил Погребинский отметил, что в сложившейся ситуации можно найти и что-то хорошее. На этот раз Зеленский настолько очевидно нарушает Основной закон страны, что это может стать поводом для постановки вопроса об импичменте президента.