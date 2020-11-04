Трамп после подсчета 1% голосов обходит Байдена в трех штатах

Действующий президент США Дональд Трамп обходит своего соперника Джо Байдена после подсчета 1% голосов в трех штатах. Об этом сообщил Fox.

Действующий президент США Дональд Трамп обходит своего соперника Джо Байдена после подсчета 1% голосов в трех штатах. Об этом сообщил Fox.

Речь идет об Индиане, Кентукки и Нью-Гэмпшире. В Кентукки Трампа поддержали 68% проголосовавших. В Нью-Гэмпшире он также лидирует, но в этом штате избирательные участки еще открыты.

В три часа ночи по московскому времени голосование будет завершено в семи штатах. В их число входят Флорида и Джорджия. Результаты здесь могут повлиять на итоговый исход выборов американского президента.