Fox: после подсчета 1% голосов Трамп ожидаемо побеждает в Индиане

Дональд Трамп ожидаемо побеждает в штате Индиана после подсчета одного процента голосов. Об этом сообщили в издании Fox.

Дональд Трамп ожидаемо побеждает в штате Индиана после подсчета одного процента голосов. Об этом сообщили в издании Fox.

Отмечается, что Трамп набирает 72 процента, в то время как его соперник Джозеф Байден 26 процентов. В американских штатах Индиана и Кентукки избирательные участки должны закрыться в 18:00 по местному времени.

Сообщалось, что полиция Нью-Йорка готова реагировать на любые провокации в день выборов президента США. Дональд Трамп заявлял, что в случае поражения на выборах, тяжело это переживет.