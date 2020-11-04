Трамп надеется узнать имя победителя выборов президента США 3 ноября

Имя победителя президентских выборов в США может прозвучать вечером 3 ноября. На это надеется кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Имя победителя президентских выборов в США может прозвучать вечером 3 ноября. На это надеется кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Журналисты спросили главу Белого дома, как он оценивает свои шансы на победу и когда станет известно о результатах выборов. Трамп ответил, что это может произойти вечером.

"Мы должны иметь право знать, кто победил, 3 ноября <...> Нас ожидает замечательная ночь", — подчеркнул республиканец.

Трамп еще раз раскритиковал решение Верховного суда США продлить сроки отправки избирательных бюллетеней по почте в штате Пенсильвания. Он считает, что из-за этого подсчет голосов может занять несколько дней.

Британский бизнесмен поставил пять миллионов долларов на исход президентских выборов в США. Он, по данным телеканала "360", рассчитывает на победу Дональда Трампа.