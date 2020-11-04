Полиция Нью-Йорка на фоне выборов пообещала жестко пресекать провокации

Полиция Нью-Йорка пообещала арестовывать тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации мародерства или насилия. Об этом заявил глава управления Теренс Монахан.

Полиция Нью-Йорка пообещала арестовывать тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации мародерства или насилия. Об этом заявил глава управления Теренс Монахан.

Он призвал тех, кто хочет нарушить спокойствие, "даже не пытаться" совершать попытки дестабилизировать обстановку в городе. Глава управления полиции заявил, что их личности уже известны, поэтому при необходимости провокаторов арестуют.

Монахан заявил, что на данный момент крупных инцидентов в городе не было зарегистрировано. Он отметил, что в течение дня их не ожидается. По его словам, очереди движутся спокойно и в безопасной атмосфере.

Глава полиции Нью-Йорка отметил, что тысячи стражей порядка находятся в режиме готовности. По его словам, дополнительные силы полиции готовы среагировать на любой инцидент. При этом он подчеркнул, что полиция города всегда "будет содействовать мирному протесту".