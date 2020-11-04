Пушков напомнил ФРГ, что «раса» не только правовой термин, но и научный

Либеральный Запад продолжает вести борьбу со здравым смыслом, которая выражается в попытках предписать всем, как говорить и что думать.

Либеральный Запад продолжает вести борьбу со здравым смыслом, которая выражается в попытках предписать всем, как говорить и что думать.

Такое мнение в авторском Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление Министерства юстиции ФРГ о планах отказаться от термина «раса», который якобы является «опасным и неправильным».

«"Третий пол", отказ от термина "женщина" — это отныне "люди с шейкой матки", 60 гендеров, поощрение и пропаганда смены пола среди детей — это и есть содержание либерального фундаментализма, уже превратившегося в политическую религию с жестким набором догматов, которые все более ужесточаются и распространяются на все новые сферы жизни», — пишет председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике.

Теперь же немецкий Минюст объявляет войну термину «раса», называя его «неправильным и опасным», отмечает Пушков. При этом в правительстве ФРГ заявляют, что человеческие расы на генетическом уровне ничем не отличаются друг от друга.

«Это что за чушь? Вы только послушайте: чиновники решили! Вот что делают с людьми политическая религия и диктатура агрессивной политкорректности. Пошел махровый либеральный обскурантизм», — возмущается сенатор.

При этом Пушков задается вопросами: обладает ли Минюст Германии полномочиями запрещать употребление утвердившихся в международном праве и в науке термины, например, термин «расовая дискриминация»? Готова ли Германия после этого решения своего Минюста выйти из подписанных ею ранее международных деклараций и конвенций, в тексте которых присутствует слово «раса» или его производные? А может быть на Западе пойдут по пути США, где уничтожается история и памятники, и начнет переписывать международные документы, начав с Устава ООН?

«Но термин "раса" — не только правовой, но и научный. В правительстве ФРГ, видимо, не в курсе, что есть негроидная раса, европеоидная, монголоидная…», — отмечает сенатор.

В заключение Пушков предсказывает, что схватка за ценности будет только расширяться, потому, что адепты тех «вымученных ценностей», которые продвигает либеральная политическая религия, сначала подчиняют ей свои нации, а затем и другие. Эта тенденция, по словам сенатора, хорошо видна на примере США.