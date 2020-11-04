Американист рассказал, чем "грозит" РФ победа Трампа на выборах в США

Дональд Трамп способен одержать победу на президентских выборах в США, считает американист Сергей Судаков. Он рассказал Федеральному агентству новостей, чем это может "грозить" РФ.

Дональд Трамп способен одержать победу на президентских выборах в США, считает американист Сергей Судаков. Он рассказал Федеральному агентству новостей, чем это может "грозить" РФ.

Эксперт уверен, что за Трампа свои голоса отдадут "думающие американцы", которые понимают, что для экономики страны тот сделал гораздо больше, чем все его предшественники. Это он провел налоговую реформу и занялся решением вопроса нелегальной миграции. Оставаться бесспорным фаворитом президентской гонки ему помешала пандемия коронавируса, а также бунты и протесты.

Россия во время первого срока Трампа на посту главы Белого дома, по словам американиста, получила много бед. При нем Вашингтон принял решение выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а сейчас не хочет подписывать продление СНВ-3.

"При нынешнем лидере плохие отношения между Соединенными Штатами и РФ достигли своего апогея. И, что самое главное, мы не перешли к большой войне. И если выберут Трампа, у нас появится тонкая нить надежды на возникновение доверия между нашими государствами", — подчеркнул Судаков.

Джо Байден, по мнению американиста, отношения с Москвой будет выстраивать "показушно более жестоко". Находясь на посту вице-президента США, он проявил себя как крайне агрессивный и непоследовательный политик по отношению к России.