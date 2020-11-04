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1:03   4 Ноября 2020
Шоу-бизнес

Ноябрьские спектакли с Меньшиковым в театре Ермоловой покажут позже

Ноябрьские спектакли с Меньшиковым в театре Ермоловой покажут позже

Театр имени М. Н. Ермоловой отменил все спектакли с участием худрука и актера Олега Меньшикова. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети.

Руководство театра отмечает, что для зрителей у них есть "печальная новость" — все спектакли с участием Меньшикова, которые были запланированы на ноябрь, отменяются по причине его состояния здоровья.

Подробности о самочувствии Меньшикова не публикуются, отмечает телеканал "360". Неизвестно, связана ли отмена спектаклей с заражением COVID-19.

Таким образом, театр отменил спектакли "Макбет", "Игроки", "Оркестр мечты. Медь", "1900", "Из пустоты… (восемь поэтов)". Купившим билеты зрителям вернут деньги. Остальные же спектакли будут проходить по расписанию.

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#Олег Меньшиков #Театр имени М. Н. Ермоловой #отмена спектаклей

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