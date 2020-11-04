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0:29   4 Ноября 2020
Политика

Рэпер Канье Уэст объяснил, почему проголосовал за себя на выборах в США

Рэпер Канье Уэст объяснил, почему проголосовал за себя на выборах в США

Известный американский рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США. Он объяснил в соцсети Twitter, почему не отдал свой голос Дональду Трампу или Джо Байдену.

Уэст признался, что впервые в жизни голосовал на выборах президента Соединенных Штатов. Свой голос он отдал кандидату, которому "можно доверять".

"Сегодня я голосую первый раз в своей жизни на выборах президента Соединенных Штатов, и за того, кому я на самом деле доверяю… себя", – написал рэпер в соцсети.

Канье Уэст заявлял о своем намерении претендовать на президентское кресло в качестве независимого кандидата. Пост вице-президента он предлагал своему коллеге по цеху, рэперу Jay-Z.

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