Рэпер Канье Уэст объяснил, почему проголосовал за себя на выборах в США

Известный американский рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США. Он объяснил в соцсети Twitter, почему не отдал свой голос Дональду Трампу или Джо Байдену.

Известный американский рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США. Он объяснил в соцсети Twitter, почему не отдал свой голос Дональду Трампу или Джо Байдену.

Уэст признался, что впервые в жизни голосовал на выборах президента Соединенных Штатов. Свой голос он отдал кандидату, которому "можно доверять".

"Сегодня я голосую первый раз в своей жизни на выборах президента Соединенных Штатов, и за того, кому я на самом деле доверяю… себя", – написал рэпер в соцсети.

God is so good ???? Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. ???????? ???? — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Канье Уэст заявлял о своем намерении претендовать на президентское кресло в качестве независимого кандидата. Пост вице-президента он предлагал своему коллеге по цеху, рэперу Jay-Z.