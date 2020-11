Рэпер Канье Уэст объяснил, почему проголосовал за себя на выборах в США

Известный американский рэпер Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США. Он объяснил в соцсети Twitter, почему не отдал свой голос Дональду Трампу или Джо Байдену.

Уэст признался, что впервые в жизни голосовал на выборах президента Соединенных Штатов. Свой голос он отдал кандидату, которому "можно доверять".

God is so good ???? Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. ???????? ????