Опрос: избиратели на Брайтон-Бич голосовали за Трампа

Голосовавшие на избирательном участке рядом с Брайтон-Бич поддержали действующего президента США Дональда Трампа. На это указали результаты опроса, проведенного РИА Новости.

Голосовавшие на избирательном участке рядом с Брайтон-Бич поддержали действующего президента США Дональда Трампа. На это указали результаты опроса, проведенного РИА Новости.

Нью-Йорк в целом традиционно отдает свои голоса в пользу кандидата от демократов. У людей на Брайтон-Бич оказалась иная позиция. Большинство участвовавших в опросе признались, что проголосовали за Трампа. Свои имена они называть отказались.

"В первую очередь, хочу, чтобы (тот, кто победит на выборах) Израилю помог. Если это будет честный человек, думать о людях, о мире, значит, мы за него", — подчеркнул пожилой избиратель.

Голосование на выборах в Нью-Йорке стартовало в 6:00 (14:00 по московскому времени). Закроются избирательные участки в 21:00 (5:00 среды по московскому времени).