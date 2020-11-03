Террористы совершили 30 обстрелов сирийских поселений за сутки

Террористы совершили 30 обстрелов мирных поселений в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Террористы совершили 30 обстрелов мирных поселений в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны боевиков запрещенной на территории РФ организации "Джебхат ан-Нусра". Большая часть из них пришлась на провинцию Идлиб. Также огонь был открыт в Алеппо, Латакии и Хаме.

В ЦПВС отмечают, что продолжают поступать сообщения о подготовке провокаций от незаконных вооруженных формирований с целью дестабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе, а также чтобы дискредитировать сирийские власти.