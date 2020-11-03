Оперштаб: в Москве за сутки умерло 68 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве скончалось 68 пациентов с выявленным коронавирусом. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

За сутки в Москве скончалось 68 пациентов с выявленным коронавирусом. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

Всего показатель смертельных случаев за время пандемии в Москве превысил семь тысяч человек. В общей сложности в России за пандемию от последствий инфицирования коронавирусом умерло более 28 тысяч человек.

В стране создали метод, который поможет находить следы коронавирусной инфекции на упаковках продуктов. Методика разработана научно-исследовательским центром Россельхознадзора для проверки поставляемой продукции из-за границы.